專家點評：太陽能企勢續汰弱留強

2023年，受到產能過剩及產業鏈價格下跌的影響，太陽能行業競爭加劇，預期今年行業將繼續深化調整趨勢，部分落後產能和競爭力不足的產能將會逐漸被淘汰，而具有技術優勢的企業將會搶佔更多市佔率，因此具競爭力的龍頭企業價值將會顯現。

據國家能源局的資料，2023年內地全國累計發電裝機容量按年增加13.9%至29.2億千瓦，其中太陽能發電裝機容量按年增長55.2%至6.1億千瓦。行內認為，今年全年太陽能新增裝機規模有望保持較高增速，但較2023年或會放緩，而太陽能產品價格或持續於低位運行。另外，由於技術迭代加快，行業競爭加劇，只有新技術、新產品的需求才會錄得增長。2023年太陽能組件價格持續下滑，導致太陽能裝機需求增加，加上2022年許多項目被迫延期或取消，因此當去年組件價格下跌時，令前期遞延項目開始動工，從而刺激裝機需求。

內地多晶硅產能過剩 截至2023年底，內地的多晶硅產能大約在230萬噸，但產量處於約150萬噸，平均開工率只有65%，反映市場出現供應過剩問題，預期2024年多晶硅新增產能約118萬噸，因此若需求未能提升，料2024年多晶硅產能過剩問題將會持續。至於去年內地的太陽能玻璃售價亦因行內近年急速擴產而下跌，不過，預期行業新增產能放緩，而多晶硅和太陽能組件價格急跌有助刺激裝機需求增長，預料今年太陽能玻璃市場供需將可改善。

雖然估計今年內地的太陽能產業鏈價格仍有機會維持於低水平，但整體太陽能發電需求仍在增加。而預期全球太陽能發電市場的規模持續擴大，裝機容量及發電量將會繼續上升，其中內地、美國及歐洲仍為全球最大的太陽能發電市場，而新興市場如中東、非洲、印度等地區的太陽能裝機容量亦正處於增長趨勢。隨着新材料、新工藝和智能製造技術的應用，太陽能發電系統的性能將有望進一步提升，轉換效率提高而成本有望持續下降，相信擁有技術的龍頭企業有望搶佔更多市場份額。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠（作者為註冊持牌人士）