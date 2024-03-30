絲絲講場：阿聯酋王子家辦 5月底在港搞番

「我又進來了」！話說阿聯酋王子謝赫‧阿里‧拉希德‧阿里‧賽義德‧阿勒馬克圖姆（Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum）前日有「緊急事務」要返屋企，所以取消咗家族辦公室開幕儀式，最新宣布5月底會搞番。

對推遲開幕深感遺憾 王子嘅家族辦公室發聲明，一開波就講到要推遲開幕「深感遺憾（Deep Regrets）」，再次解釋基於有重大事情要佢返杜拜處理，所以要押後，真係唔好意思。

份嘢又提到，王子專注阿聯酋同亞洲嘅可持續業務，商業同慈善倡議範圍橫跨教育、技術及創新、醫療保健、基礎設施、房地產開發、旅遊及社群發展等唔同方面。

王子認為，嚟香港開設家族辦公室只係佢「全球公共服務」嘅開始，順便多謝港府幫佢手，仲特別點名多謝財經事務及庫務局、投資推廣署添！王子家族辦公室資產管理規模有成5億美元（約39億港元），計絲絲話，最重要有資金嚟香港，激活起沉靜嘅市場，遲到總好過無到。

余絲韻