中資掀起美物業掟貨潮 乏人問津

發展商清盤 泛海廣場爛尾 泛海控股官網介紹，位於加州洛杉磯市中心的泛海廣場，原預期2019年初完成施工，擬建造由3幢住宅酒店大樓組成的重要新地標，屬商住混合項目，預計投資金額達22.5億美元，但直至泛海控股去年的中期報告顯示，泛海廣場的開發進度仍為「暫緩」，預計竣工時間甚至延長至2026年4月。

事實上，中泛在2015年10月從母企手中開始沾手美國洛杉磯項目泛海廣場，可惜該項目建設工程遲遲不達標，早於2022年，中泛已遭項目貸款方在百慕達法院入稟償還1.7536億美元貸款本金，甚至在去年因該項目而被百慕達法院頒令清盤。

儘管中泛控股在2022年報指出，因為自身存在流動資金問題，而在近年不斷放售旗下美國房地產開發項目，包括夏威夷卡珀雷西區項目，以套取資金減低負債，但由於美國利率持續飆升和美國房地產市場的低迷，洽談過程中潛在投資者明顯更趨謹慎，導致集團尋找買家和談判交易的時間比預期長，反映美國疫情後商住市場持續陷入僵局。