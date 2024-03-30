外資疫後淡出香港 力谷內地東南亞

足與太古公司（A股︰00019，B股︰00087）相提並論的怡和集團，同樣把業務重心逐步轉移至東南亞及內地，即使旗下生活及餐飲品牌仍廣為港人熟悉，但明顯淡出本港資本市場目光，今年初怡和進一步出售專責香港機場地勤服務的怡中航空服務集團50%股權。

怡和控股逾半利潤靠大中華 若打開集團母公司怡和控股﹙Jardine Matheson﹚最新年報，不難發現集團全年收入達到360.49億美元﹙約2,820.2億港元﹚，股東應佔基本溢利16.61億美元﹙約129.55億港元﹚。其中，超過一半利潤來自東南亞區，40%來中國，餘下來自英國及其他地區。

不過，說回歷史已逾四分三個世紀的怡中航空服務集團，在1988年重組時，已改由怡和與國有的中國航空集團合資組成。捱過逾3年的疫情巨輪，最終怡和仍選擇退出，由明捷航空（Menzies Aviation）接手其一半股權後，怡中航空將會更名為「中航明捷航空服務」。

事實上，其他外資品牌疫後撤出香港市場的消息不斷。澳美老牌扒房Outback進軍香港市場多年，母公司Bloomin' Brands旗下品牌Aussie Grill by Outback以副線攻港不足5年，去年除夕夜後正式撤出香港市場；全球連鎖波鞋及運動服裝店Foot Locker於2018年捲土重來再臨香港，但疫後首年亦要重整全球業務，更於去年6月底全線結束6間香港實體店業務，行政總裁Mary Dillon當時表明在亞洲業務上，將改變其營運模式，故按計劃結束港澳業務。

Foot Locker於去年6月底全線結束香港實體店業務。