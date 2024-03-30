美制裁添憂 賣產降風險 港上市公司變招攻亞洲

自中美兩國矛盾不斷加劇，港股市值以至新股首掛吸金力，亦變得大不如前，不少港企早有先見之明，或以自身業務重整等為由，及時賣走美國業務或資產，轉身吸納亞洲具潛力地區的業務，以便重心投放亞洲繼續大展拳腳，惟同時有個別港企意興闌珊，寧願在繁花散盡前主動退市清盤。有關於香港企業營商的調查顯示，有近四分之一企業預期年內借貸或取得新資金方面會較困難。

太古重組飲料版圖谷增長 美國近年肆意揮打制裁大棒，城中名人一句「山雨欲來」，只怕是空穴來風，未必無因。昔日4大外資綜合企業之一太古公司（A股︰00019，B股︰00087）繼去年6月底宣布向母企出售美國可口可樂業務，不足9個月後在今年農曆新年前夕收購經營泰國及老撾可口可樂業務的大半權益，用意在於整合近年收購的越南及柬埔寨可口可樂業務。

大行摩根士丹利發表研究報告指出，連串操作冀助太古業務快速增長，該集團顯然關注大中華及東盟業務，上述操作將有利整合相關產能及能力合二為一。

對於建議除牌的原因，該企不諱言，在港主板上市以來，因股份交易流動性低，連發行股份或其他集資活動亦不曾進行，加上近年股價不斷潛水，預計短期內股權融資的前景不會有任何顯著改善，換言之，公司的上市地位可能不會提供任何有意義的利益以籌資支持持續投資，從而使公司營運達到能為公司及股東帶來顯著回報的水平。

滙控拒分拆業務保「錢」途 上述公告內容令人不勝唏噓，在港掛牌約5年後退市的話，可能不期然讓投資者想起2007年強勢登陸主板的阿里巴巴網絡（前上市編號：01688），再在2012年旋風式獲母企私有化的舊事，幾經波折阿里終在2014年9月改道登陸美國紐交所，甚至在2019年以同股不同權形式，以編號09988重新在港第二上市等，中智全球如果順利退出本港資本市場，後續路向轉戰其他資本市場亦是預期之內的發展。

貸款勢放緩 銀行業挑戰大 惟負責鞏固香港國際金融中心地位的香港金管局資料顯示，截至今年2月底的本港持牌銀行數目為150家，較2019年底疫情前減少14家。同時，在港融資需求亦見疲弱。從去年到今年2月底，本港貸款與墊款總額累縮逾5%，其中，香港境外使用的貸款累計減少11.4%。

今年貸款形勢恐怕較難全面恢復，會計師事務所畢馬威的報告預計，由於香港經濟情緒仍然低迷，銀行業面臨的挑戰將在今年持續，並可能導致貸款增長放緩，而金融活動減少也將影響銀行通過手續費和佣金所賺取的收入。

該會計師行中國銀行業及資本市場香港主管合夥人宋家寧表明，香港應繼續重新定義並加強在「兩制」下的自身價值，不僅要成為中國的國際金融中心，更同時扮演連接世界各地的超級樞紐。

同一會計師行中國香港金融服務業、銀行業高級合夥人馬紹輝亦指，鑑於今年經營環境預計將持續充滿挑戰，銀行業界應優先提升營運效率和風險管理，以待在2025年恢復增長時把握回報，在在反映今年金融市場動盪猶存。

三成港商營運展望悲觀 如同非一面倒向好的港商經營信心，美國運通在2月中公布今年港企營商展望調查結果，發現本地企業雖然對整體營商信心較去年改善，有20%受訪企業感樂觀或十分樂觀，較去年升5個百分點，但仍有31%表示不太樂觀或非常不樂觀。