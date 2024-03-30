網上叫車平台司機創新高 客量僅微升

隨着內地的網上叫車平台新用戶增長速度放緩，屬於叫車的紅利時代，已經結束。然而，較低的進入門檻以至大量新司機不斷湧入，如今行業也步入「過剩」的困境。

綜合內媒報道，截至去年底，全國網上叫車司機註冊量首次突破650萬，達到657.2萬人，全年新增148.2萬人，反觀叫車用戶數量只是略有上升，行業已經處於「僧多粥少」的局面。叫車司機數目不斷增加拖累日均營業收入下跌，加上平台補貼逐步退場，司機需要工作更長時間以維持收入。

貴陽司機日均收入169元 貴陽市披露數據顯示，1月網上叫車平台司機的日均訂單量為僅8.99單，司機日均產值169元（人民幣˙下同）。在經濟繁榮的深圳市，1月該市網上叫車司機日均訂單量亦只有11.61單，日均訂單金額394.87元。成都的日均訂單較多，為15.5單，日均營收299.2元。

三亞上海重慶停新增備案 自去年起，三亞、上海及重慶等地方已經先後暫停叫車新增備案。不少省市已經發出風險提示，如深圳提醒該市網上叫車作為城市公共交通的補充，其市場已趨於飽和。

另外，官方數據顯示，截至2月底，全國有341家網上叫車平台公司取得經營許可，按月增加兩家；各地發放網上叫車平台駕駛員證671.3萬本再創新高、車輛運輸證282.1萬本，按月分別再增1.5%及0.3%。1月全國叫車訂單量達9.11億單，按月增1.9%。