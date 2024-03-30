會員制搶攻 傳統大型超市爆倒閉潮

近年山姆超市、Costco等倉儲式會員制超市成為港人北上消費的熱門旅遊景點，這批會員制超市混得風生水起之際，內媒指，傳統大型超市出現倒閉潮，以每年690家的速度倒閉。

國家統計局數據顯示，2012年中國傳統大型超市的門店總數為1.19萬家，但到2021年，已縮減至僅約5,340家，意味行業正在以每年690家的速度倒閉。永輝超市去年至少有29間分店結業，家樂福則多達147間。

價廉物美吸客 山姆擬擴張 反觀會員制超市一路高歌猛進，美國零售龍頭沃爾瑪旗下的山姆超市，去年底有47家分店，並預告未來每年都有6至7家新的山姆店開幕。至於對手Costco今年1月在深圳開設第6家分店後，年中打算擴張版圖至江蘇省南京市。

這類超市出售的同樣是生活百貨，但顧客需要以會員身份光顧或在會員陪同入場，會員費每年200多至600多元人民幣不等。不過，低廉的價格、多種貨品選擇以及較佳的服務質素，成功吸引對價格敏感的消費者目光，除了購物，會員還可以享受不同的「福利」，如山姆提供洗車服務。會員制度有效建立穩定的客戶群體，行業市場規模預計今年將達到388億元人民幣。

高鑫零售由林小海出任首席執行官期間曾多次對外稱，「多業態全渠道」乃公司長期發展戰略，大潤發Super及M會員商店加速開店，並不代表大潤發規模收縮。