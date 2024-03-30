零食折扣店成行成市 零售商紛變陣

疫情雖然早已過去，但對經濟帶來的餘波震盪尚在。正在克服房地產行業放緩的中央政府寄望內地民眾增加消費，以推動經濟繼續前行，可是消費者對價格敏感度節節上升。從零售業的愈來愈「捲」的價格戰，可以看到消費者變得如何精打細算。

猛烈的攻勢讓折扣店舖快速搶佔了傳統零售市場，許多零售巨頭不得不調整策略。主打生鮮食品的盒馬啟動了「折扣化轉型」，把盒馬鮮生線下門店的5,000多款商品價格下調，並取消了會員收費制度。

良品鋪子憂活不下去 被稱為「高端零食第一股」的滬市A股良品鋪子亦不惜自降身價，在去年底宣布17年來首次最大規模的降價，300多款熱賣產品的售價平均降低22%，最多減價45%。董事長楊銀芬在給員工的信表示，公司面臨的已經不是活得困難的問題，而是「活不活得下去」，直言必須回歸價格親民的路線，否則或將失去「在牌桌上」的資格。

業界指，疫情後產能過剩的情況普遍，導致這些折扣店的貨源及減價空間增加，特別是主打售賣即將過期食品的公司。而部分折扣店則透過「砍掉」經銷商環節，透過直接與廠商採購，降低經營成本，拉低產品的終端零售價格。