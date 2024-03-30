東京消費物價漲2.6% 或續超標

對日本全國通脹有前瞻作用的東京消費物價指數（CPI），3月份按年升幅維持在2.6%，剔除新鮮食品後的核心東京CPI，按年升幅則降0.1個百分點至2.4%，符合市場預期。

荷蘭國際集團（ING）評論，日本通脹會在一段相當長的時間內高於日本央行的2%目標，數據亦反映企業有信心加價後不會太損害消費者購買意願，而且2月零售銷售按月增速加快至1.5%，首兩個月累計相當強勁。鑑於早前的薪酬談判結果好過預期，日央行所謂「可持續的通脹」應該今年就能實現。

然而，日央行放棄負利率後的幣策語調依然鴿派，導致日圓匯價近日急跌。財務省官員神田真人又出口術，指跌勢脫離經濟基本面。

他坦言，要提高日圓的吸引力，日本政府須推動更多結構性改革，但「很多人覺得日圓走勢與理應的方向背馳……我們會採取適當手段防止匯市過度波動，不排除任何選項」。

心理戰托圓匯料見效 花旗估計，日本會在日圓兌每美元跌至152至155區間入市干預。不過，消息指，日央行、財務省和金融廳周三已經與炒家打過一場心理戰，且認為有效，就是因應圓匯周三觸及151.97的34年低位，把原定周四才開、討論日圓急貶的緊急會議，提早到周三晚上舉行。

ING稱，儘管2月份日本工業生產意外按月續跌0.1%，不利日本經濟今季按該行預測按季增長0.5%，但半導體需求旺盛，數字未來數月有望改善。

日股年飆43%破紀錄 另一方面，股市反映資金對擺脫通縮的日本經濟有信心，日經平均指數周五上升0.5%，收報40,369點，首季累積升20.63%，以日本政府的財政年度4月至翌年3月來計，漲幅達43.96%，為史上最強。

財務省指，截至上周六止的兩周都見外資淨減持日股，但今年累計淨買入折合仍高達817.83億港元。分析相信，日央行加息步伐不急為股市帶來支持。