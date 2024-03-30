美國PCE通脹升溫 民眾開支增

聯儲局最重視的通脹指標——美國2月個人消費開支（PCE）物價指數按年升2.5%，大致符合市場預期，惟較前一個月的升幅反彈0.1個百分點；撇除食品及能源後的核心PCE物價指數按年升2.8%，同樣符合市場預期，與前值一樣。同月個人收入按月增速只有0.3%；個人開支則按月增長0.8%，多過預期，反映即使收入增速放緩，消費能力依舊不減。

金價曾破頂 宜吼跌買入 美股周五因為耶穌受難日而休市一日，下周一如常交易。而正當股市偃旗息鼓之際，金市繼續做好，現貨黃金周四盤中曾刷新歷史新高，高見每安士2,235.9美元。盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，黃金仍是一個「趁低買入的好市場」，即使美元及美國國債孳息率走強亦無礙金價表現。

惟他指出，作為跟隨價格上升動量的投資者，要小心因為金價失守某些關鍵位而引發拋售，只不過暫時仍未看到相關的風險。

標指季漲10% Apple跑輸 另邊廂，今年首季美股表現其實也不差，標指累升484點或10.15%，跑贏另外兩大指數；納指累計升1,368點或9.11%；道指累升2,117點或5.61%。不過，之前的美股升市龍頭、去年收入增長遠遜華為的蘋果公司（Apple Inc.），股價季內累跌10.93%，完全跑輸大市。

外媒引述消息指，Apple打算在5月更新iPad Pro及iPad Air機款，距離上次iPad系列更新已相隔18個月，是有史以來最長的iPad停止更新周期。消息指，新iPad Pro將會配備全新的OLED屏幕；而iPad Air將首次用上12.9吋的屏幕。