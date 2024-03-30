萬科冀兩年減債千億 高層自願減薪

深圳國資助釋百億流動性 不過，一直獲政策支持的萬科，作為全年開發銷售位居行業第二的大型房企，兼被視為同業流動資金的風向儀，卻在最新財報坦言，去年公司利潤承壓，資金存量、現金短債比等指標下行，轉型短期壓力仍存在，原因之一是規模過快擴張時期，部分投資判斷過於樂觀，導致這些項目消化還需要一段時間。去年萬科純利挫46.39%，僅賺121.62億元。

郁亮昨指，房地產業已不可能回到過去的高峰，且對房地產業超跌的短期看法並無改變，但目前支持政策已大量推出、力度超過以往，伴隨政策效果顯現，相信市場逐漸恢復。對於評級下調、債務及再融資問題，公司認為，降級影響相對有限，萬科的能力和基本面沒有根本性變化。

惟祝九勝承認，「銀行對萬科皺了眉頭、提了忠告，也給了寬容。」為增加融資端的安全墊，公司也正與金融機構積極商談各種融資方案。目前挑戰之一是融資模式改變，由曾是業內唯獨兩家以總對總模式融資為主的企業，現時轉向項目制，比其他企業更需適應時間。

管理層們深信萬科會跨過這關口，更提到深圳國資委支持的項目若全部落地，預計可助萬科釋放流動性逾百億元以上。同時，去年萬科全職工作的8位董事、監事、高階主管自願放棄年度獎金。