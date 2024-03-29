港資產價續尋底 金融風險莫輕視

港府遲來的樓市撤辣，雖短暫刺激了市場交投，卻未能起太大的穩定資產價格作用，地價與樓價向下尋底的趨勢未變。加上港股繼續走軟，首季新股市場「食白果」，金融資產反覆向下亦無可避免。金融管理局昨出招協助中小型企業，實是必要，也反映香港雖已走出疫情，但經濟卻尚未企穩，更有機會再次探底。港府得盡快在開源節流方面做出實事來，否則這樣「乾塘」下去，長貧難顧！

樓市撤辣後，一、二手交投多了，但一手價跌，二手續以蝕讓為主流，反映樓價向下趨勢未因撤辣而扭轉，預計待消化了一批購買力後，樓市交投又復淡靜。至於商用物業市道，供過於求的問題更見嚴峻。首季新股市場淡靜，意味沒有新錢流入，進一步打擊商用物業需求。

更大問題是中國資產未見起色，近期美元匯價偏強，人民幣再現貶值壓力，A股市場維持窄幅波動，近日又傳來有大型中資企業撤銷港上市申請，種種迹象顯示，第二季金融市場景氣展望仍弱，沒有資金流入，香港這個國際金融中心發揮不了融資平台的功能，日子可以如何撐下去？

資產價格不穩，大大限制了商業景氣。見到不斷有中小企業選擇離場，是一個警號。金管局昨推出9招支持中小企向銀行融資，不純因抵押品價格變化而調整額度，算是及時為商業景氣推出「補底」措施。

問題是，要中小企繼續撐下去，不但是沒有給銀行追收貸款，而是要有清晰的利潤前景。若繼續看不透「錢景」，即使沒被Call Loan，都難無止境地蝕下去。所以，如今最須見到的是港府盡快設法振興市道，否則一季復一季，經濟積弱，如何留住企業、吸引企業，實是大難題。

要知道，從來金融市場風險大爆發，底因離不開經濟存在脆弱點。如今香港資產價格表現疲弱，零售市道差，眼前一個復活節長假，大量港人外遊，本地消費市道未卜，中小零售商戶最擔心的是生意「復活」無期。

出口貿易方面，次季的預期指數仍然處於盛衰分界線之下，畢竟外部需求非香港可以控制。金融機構既面對生意淡薄的問題，又要降低信貸管控尺度來支持景氣，一旦未能達到預期的刺激效果，金融風險不斷累積，實在不容忽視。

另一點須注意乃政府的財政赤字問題，印花稅及土地收入難寄厚望，公共開支有增無減，財金官員誇下海口的滅赤目標如何實現，倒是疑問。更令人擔心最終會影響維護港元聯匯機制穩定的能力，變相為擬衝擊香港金融中心的外部力量送上東風，後患無窮。

見微而知著，一年剛過首季，當局就要着手出招為市道「補底」，預示來季的路依然難行。如今除了寄望中國資產價格盡快開打翻身戰外，打鐵還須自身硬，香港本身如何鞏固競爭力，有力振興經濟，彰顯金融中心功能，已成為刻不容緩的頭等大事！