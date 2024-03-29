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●香港證監會就制訂一套適用於房地產投資信託基金（REIT）的法定協議安排和強制收購機制，以及優化《證券及期貨條例》下適用於上市集體投資計劃的市場行為監管制度，展開為期兩個月的諮詢。

●永倫集團或有關人士併購的灣仔謝斐道52至58號、分域街17至21號的金鐘大廈，獲土地審裁處頒出售賣令，強制拍賣底價8.01億元。申請人於2022年入稟時該物業之估值為逾8.42億元。

●消息指，由鄧成波家族持有的灣仔軒尼詩道168至170號煥然樓全幢商住大廈，市傳以約1.7億元轉售，若落實成交，以2016年購入價約3.03億元計，項目料貶值約1.33億元或44%。