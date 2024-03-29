產經

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●長實集團(01113)宣布，執行董事葉德銓由現任副董事總經理調任為副主席，自4月1日起生效。
●中信股份(00267)去年賺575.94億元（人民幣‧下同），按年跌11.29%，末期息每股0.335元。青島港(06198)去年賺49.23億元，按年增加8.72%，末期息每千股派292.7元。中遠海運港口(01199)去年純利按年升5.84%至3.24億美元，派第二中期息每股1.988美仙（約15.5港仙）。
●華潤燃氣(01193)去年賺52.24億元，按年增10.36%，末期息每股1.0069元。聯合能源(00467)去年轉虧，蝕17.07億元，不派末期息。
●深圳國際(00152)去年賺19.01億元，按年增51.65%，末期息每股0.4元。嘉華國際(00173)去年賺8.02億元，按年跌41.55%，派末期息每股9仙。
●國美零售(00493)去年蝕100.57億元人民幣，按年收窄49.6%，不派息。永旺(00984)去年蝕1.88億元，按年收窄14.19%，不派末期息；公司同時宣布，非執董後藤俊哉接替中川伊正出任董事會主席，昨起生效。
●賽生藥業(06600)獲主要股東、非執行董事李振福提出私有化，每股作價18.8元，較停牌前溢價17.2%，總代價最高87.89億元，將通過關連基金提供融資，並擬申請退市。
●香港證監會就制訂一套適用於房地產投資信託基金（REIT）的法定協議安排和強制收購機制，以及優化《證券及期貨條例》下適用於上市集體投資計劃的市場行為監管制度，展開為期兩個月的諮詢。
●永倫集團或有關人士併購的灣仔謝斐道52至58號、分域街17至21號的金鐘大廈，獲土地審裁處頒出售賣令，強制拍賣底價8.01億元。申請人於2022年入稟時該物業之估值為逾8.42億元。
●消息指，由鄧成波家族持有的灣仔軒尼詩道168至170號煥然樓全幢商住大廈，市傳以約1.7億元轉售，若落實成交，以2016年購入價約3.03億元計，項目料貶值約1.33億元或44%。
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