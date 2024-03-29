絲絲講場：阿聯酋王子突押後港家辦開幕

香港近年積極吸引中東資金，阿聯酋王子家族辦公室上星期宣布落戶香港，原訂尋日舉行開幕禮，但王子有「緊急事務」要返杜拜處理，所以家辦開幕「係咁先啦，遲啲再嚟啦」。辦公室發聲明，正式開幕日期會喺適當時候公布，希望公眾理解。好消息嚟得快，壞消息亦嚟得快，令市場一陣唏噓。

資產管理規模39億 王子謝赫‧阿里‧拉希德‧阿里‧賽義德‧阿勒馬克圖姆（Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum）家族辦公室，資產管理規模有成5億美金（約39億港元）。

不過，唔知係咪行事高調，近期就有聲音懷疑王子嘅身份同資金來源。據了解，王子來自執政家族嘅「遠支」，阿聯酋領事館就確認王子「來自統治家族」，亦係「sheikh」（阿聯酋王室男性成員嘅尊稱）。王子就話資金嚟自自己（own initiatives）。

翻查資料，港府第二屆「裕澤香江」家辦論壇嘅演講嘉賓名單，描述佢為「杜拜統治家族成員」，亦以「殿下」稱呼。

講番家辦先，雖然家辦資金唔一定要投資香港市場，但就會用到香港嘅服務，而且啲錢放喺香港，資金池都大啲。點都好，佢早前已經同恒生大學簽署合作備忘錄，以促進可持續發展，合作範疇涵蓋學生交流、獎學金、贊助等，王子仲笑得好開心添！

為家辦等財富管理行業培育人才嘅香港財富傳承學院宣布，將成立新的慈善項目庫Impact Link（iLink），方便家辦、資產擁有人等了解慈善項目，有助連結善長同慈善項目。

余絲韻