金價重越2200美元 靈寶上年盈利增32%
隨着美國聯儲局今年減息3次的預期已無懸念，大宗商品價格近期顯著轉強。其中，現貨金價昨日一度再次升穿每安士2,200美元，高見2,217.06美元，之後則在上述關口爭持。分析預期，現貨金有望逼近2,222.86美元，亦即與早前創下的2,222.9美元歷史高位相差無幾。
金價做好，一眾在港上市的金礦股業績翻身。其中，不少「老散」熟悉的靈寶黃金(03330)去年全年多賺32.41%至3.18億元（人民幣‧下同），更派發末期息0.065元，乃相隔5年再度派息。消息刺激靈寶黃金昨飆23.65%，收報2.98港元。
另一資源股江西銅業股份(00358)去年亦多賺8.53%至65.05億元，末期息每股0.6元。該企期內營收有5,218.93億元，按年增長8.74%。其中，來自陰極銅的收入按年升23.08%至3,099.23億元；黃金及白銀收入則各增45.06%及22.6%，至515.44億元及204.38億元。至於陰極銅、黃金、白銀的產量分別為209.73萬噸、112.64噸及1,351.54噸。江銅昨收升1.98%，收報13.34港元。
中鋁去年賺67億 升60%
此外，中國鋁業(02600)公布去年純利67.16億元，按年升60.22%；營業額則按年跌22.65%至2,250.7億元；末期息每股0.08元。期內公司生產鋁土礦3,042萬噸、冶金級氧化鋁1,667萬噸、原鋁（含合金）679萬噸；全年商品煤量1,305萬噸，按年提高21.51%，為歷史最高。中鋁股價昨微升0.81%，收報4.97港元。
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