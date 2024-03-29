金價重越2200美元 靈寶上年盈利增32%

隨着美國聯儲局今年減息3次的預期已無懸念，大宗商品價格近期顯著轉強。其中，現貨金價昨日一度再次升穿每安士2,200美元，高見2,217.06美元，之後則在上述關口爭持。分析預期，現貨金有望逼近2,222.86美元，亦即與早前創下的2,222.9美元歷史高位相差無幾。