思捷去年虧損23億 收入跌 股價插9%

集團收入為59.12億元，按年跌16.29%，毛利跌12.85%至25.08億元，毛利率42.42%，按年增1.67個百分點。員工成本12.81億元，按年增11.39%。截至去年底，手頭現金及等值4.35億元，按年大減78.37%。

思捷表示，正面對經常性虧損及歐洲嚴峻的零售環境，包括消費者信心疲弱、通脹憂慮，銷售下降，以及成本及流動資金壓力增加。集團近日已為一家瑞士間接全資附屬提交破產申請。

歐零售經營虧損9.9億 去年歐洲零售業務錄經營虧損9.9億元，亞洲、網上店舖亦分別錄得經營虧損4,300萬元及1.97億元，企業服務、採購、批授經營權及其他業務經營虧損14.02億元，僅批發業務錄得經營溢利8,500萬元。

集團將考慮通過進一步集資活動，如股份配售、供股或其他方式，來改善財務狀況及擴大資本基礎；繼續積極實行計劃和措施，通過各種渠道控制經營和行政成本，並實行業務擴張計劃及嚴格的現金流量管理。