鋰價瀉 贛鋒全年純利縮75%
贛鋒鋰業(01772)公布，去年總收益按年跌20.68%至328.12億元（人民幣‧下同），股東應佔盈利更大挫75.69%至49.82億元；每股基本盈利2.47元，派末期息每股0.8元，按年減少兩成。業績報告解釋，收入總額下降，主要由於期內鋰行業周期影響，鋰系列產品價格大幅下跌所致。
鋰電池業務利潤挫89%
其主要收入金屬鋰及鋰化合物業務，去年分部盈利26.83億元，按年挫85%；鋰電池業務盈利更急挫89.94%至5,386.9萬元；鋰礦資源及其他業務盈利跌28.32%至29.72億元。
另外，天齊鋰業(09696)去年營業額按年僅微升0.69%至404.48億元；股東應佔純利72.78億元，大跌69.6%；每股盈利4.44元，派末期息1.35元，按年大減55%。
天齊鋰業毛利率微降
對於盈利大降，公司在業績報告內解釋，主要原因是市場波動，公司鋰化合物及衍生物產品銷售價格較2022年下降，導致鋰化合物及衍生物產品毛利下降。另外，結合市場狀況、經營預測等情況，根據相關會計政策規定，公司針對在去年資產負債表日存在減值迹象的資產進行減值測試，並對出現減值的資產確認了減值損失。
期內，天齊鋰業毛利增加0.57%至343.47億元；毛利率為84.92%，較2022年的85.03%下降0.11個百分點，後者主要是由於受市場行情變化影響，鋰化合物及衍生物產品銷售價格較2022年下降，導致集團綜合毛利率下降。
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