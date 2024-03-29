鋰價瀉 贛鋒全年純利縮75%

鋰電池業務利潤挫89% 其主要收入金屬鋰及鋰化合物業務，去年分部盈利26.83億元，按年挫85%；鋰電池業務盈利更急挫89.94%至5,386.9萬元；鋰礦資源及其他業務盈利跌28.32%至29.72億元。

天齊鋰業毛利率微降 對於盈利大降，公司在業績報告內解釋，主要原因是市場波動，公司鋰化合物及衍生物產品銷售價格較2022年下降，導致鋰化合物及衍生物產品毛利下降。另外，結合市場狀況、經營預測等情況，根據相關會計政策規定，公司針對在去年資產負債表日存在減值迹象的資產進行減值測試，並對出現減值的資產確認了減值損失。

期內，天齊鋰業毛利增加0.57%至343.47億元；毛利率為84.92%，較2022年的85.03%下降0.11個百分點，後者主要是由於受市場行情變化影響，鋰化合物及衍生物產品銷售價格較2022年下降，導致集團綜合毛利率下降。