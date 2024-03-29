中生製藥少賺8% 末期息削半

去年若撇除已終止經營業務、非現金項目、聯營及合營公司的財務影響，按非香港財務報告準則計，經調整淨利潤25.9億元，按年增1.5%；收入按年微升0.66%至261.99億元，其中創新產品收入達98.9億元，按年增加13.3%，收入佔比為37.8%，按年升4.3個百分點。

至少4款創新藥年內上市 該公司主席謝其潤表示，公司近年由仿製藥企逐步轉型至創新藥企，已進入創新產品的密集收穫期，預計今年至少有4款創新藥上市，包括小細胞肺癌藥抗PD-L1、減肥藥利拉魯肽等，至2025年創新藥數量有望達到20個，屆時將有近半收入來自創新藥，而目前在研產品145個，其中抗腫瘤藥有60個、肝病藥9個、呼吸藥31個。

神威藥業溢利大增34% 值得留意的是，公司今年2月以總對價約18.2億元，出售旗下骨質疏鬆症藥物及海洋藥物藥企正大青島67%股權。謝氏以「天時地利人和」形容有關出售，期望能盡快推動正大青島在A股上市，同時會繼續剝離非核心業務，例如非核心處方藥企，包括皮膚病、醫院等，強調日後會聚焦於腫瘤、肝病、呼吸系統及外科或鎮痛4大方面業務。

中生製藥股價走勢