碧瑤上年純利跌12% 減派息一成
碧瑤綠色集團(01397)去年純利4,711.1萬元，按年跌12.28%；期內收益23.27億元，按年增加約29.8%，主要來自清潔，與廢物處理及回收的分部業務所帶動。其中，清潔業務收益按年升37.37%至18.27億元，廢物處理及回收則升14.67%至2.78億元；兩大業務的毛利率各為8.8%及7.6%。
派息方面，碧瑤去年每股派3.4仙，按年減少10.5%。財務總監陳百恆解釋主因是2022年時，集團有政府補貼，去年沒有，惟強調碧瑤派息政策清晰，派息比率繼續維持在30%左右。
手頭合約金額新高
另截至今年3月27日，該企手頭上未到期合約金額有51.27億元，創歷史新高，陳指對今年相關數字繼續有信心，但不方便透露具體指標。
主席吳永康則稱，難以評估公司可取得多少北部都會區合約，但相信此發展與集團核心業務關連度高，行政總裁吳玉群則稱北部都會區乃一個新發展的小區，估計有16.5萬至18.6個單位，故對資源回收等服務有一定需求。
至於垃圾徵費將於8月推行，她指對回收箱業務營運有正面影響，原因是隨着收費生效，回收質素及生態將會有所改善。
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