金管9招助中小企 的士小巴可還息不還本

疫後本港經濟復甦未如理想，中小企經營壓力依然沉重，香港金融管理局昨日宣布，與「銀行業中小企貸款協調機制」推出9招，以支持中小企獲取銀行融資。其中，有6招明確針對財務需要，如考慮給有需要者減免利息和收費、按「還息不還本」計劃原則支援有困難客戶（包括的士及小巴），以及加快處理八成和九成信貸擔保產品申請等。

按揭準時還 銀行不追貸 就坊間不時議論的「Call Loan」（被銀行要求提前還款），又適逢樓按拖欠逾3個月的比率在2月升至0.09%（經重組貸款比率則維持零），金管局首招即表明，按照去年12月發出的指引，銀行不會要求按時還款的按揭客戶提前還款。

同時，面對經營困難的中小企，銀行會以包容態度，按審慎風險管理原則，提供適切信貸支援，包括參照「還息不還本」計劃的安排，重組貸款。已在有關計劃下過渡至部分本金還款的企業，銀行會按客戶要求，考慮延長部分還本選項期限，或讓有需要者選擇較低還本選項，甚至還息不還本。值得留意的是，以個人名義敍做的士、小巴及商用汽車貸款也適用。

另外，銀行定期檢視信貸額度時，不會單純因為抵押品價值變化作出調整。如果因為客戶需求或風險狀況有變而要調低額度，當客戶正常還款且沒有違反貸款條款，銀行會給予最少6個月時間，使其逐步過渡至新的額度。

所謂「9招」有兩招是提高中小企的議價能力，金管局會設立專頁羅列不同銀行的中小企貸款資訊，方便中小企「貨比三家」。此外，如果中小企想轉換貸款銀行，銀行亦承諾盡力幫助，經客戶同意後將其戶口資料轉交新貸款銀行，又在7個工作天內提供現有信貸資料，讓其交予新貸款銀行，加快開戶和貸款。以物業為抵押的貸款，一般情況下，原貸款銀行爭取收到相關法律指示6星期內解除押記。

港銀貸款餘額上月續減 同日金管局公布2月份貨幣統計數據，港銀貸款餘額上月又縮1.01%，首兩個月累縮1.81%，其中在本港使用的非貿易貸款餘額上月減少0.92%；首兩個月累縮3.19%。可見，貸款需求仍然偏弱，並從首兩個月樓按申請宗數按年減少32.04%得到印證。

被用來推斷資金進出本港的「存款餘額」方面，2月升0.22%，上月底餘額按年升5.04%，其中美元存額折合港元後按年多10.17%。

金管局支持中小企