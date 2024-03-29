中銀︰高息對淨息差紅利減退

中銀去年淨息差升28點子至1.53%，計入外匯掉期合約的調整後淨息差升27點子至1.63%。財務總監劉承鋼認為，隨着今年市場利率預料回落，高利率對銀行淨息差的紅利有所減退，不過，減息能促進企業貸款需求，亦減緩存款成本壓力，加上一系列資金成本管控，努力穩定今年淨息差水平。