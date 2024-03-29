中銀︰高息對淨息差紅利減退
中銀去年淨息差升28點子至1.53%，計入外匯掉期合約的調整後淨息差升27點子至1.63%。財務總監劉承鋼認為，隨着今年市場利率預料回落，高利率對銀行淨息差的紅利有所減退，不過，減息能促進企業貸款需求，亦減緩存款成本壓力，加上一系列資金成本管控，努力穩定今年淨息差水平。
特定分類減值貸款比率飆
資產質素方面，中銀去年特定分類或減值貸款比率升0.52個百分點至1.05%。信貸風險總監翁敬勳解釋，由於個別民營內房企業流動性緊張，還款能力存疑，按準則將有關客戶降至不良級別，增提相關撥備。
翁敬勳補充，民企內房不良貸款70.1%已作撥備，餘額大部分在港有抵押資產，風險可控。
大新銀行去年淨息差擴16點子至2.01%之際，信貸減值虧損減少8.93%。董事總經理兼行政總裁王祖興稱，該行一直對內房市場發展保持警覺，今年2月內房相關貸款較去年同期下降43%，又形容與碧桂園(02007)的風險敞口「微不足道」，僅佔資產總值0.11%。
該行母企大新金融集團(00440)去年純利升30.03%至15.92億元，派末期息每股1.64元。
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