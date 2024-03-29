中行撥備前多賺3%

淨息差下跌及其原因早就不是新聞，建行降至1.7%，跌幅與工行同為31點子，農行也跌30點子至1.6%。建行、農行及工行均為淨利息收入與淨手續費及佣金收入「雙降」，中行「雙升」。

工行去年連列帳純利都只有0.95%增速，於4大行墊底，其管理層昨稱，淨息差雖有好的變化，但難免低企一段時間，現時經濟環境需要低息，降低企業或個人違約率、促進投資與消費。建行亦稱，內地有效需求不足，一些行業產能過剩，社會預期偏弱，內地大循環不夠順暢，淨息差今年仍受壓。

內地去年的社會融資數據印證經濟低迷，內銀放貸卻不手軟，期內中行貸款總額升13.72%（內地升16.11%），農行增14.42%，郵儲行及建行各升13.02%及12.64%，快過不良貸款生成，不良貸款率自然告跌，農行降至1.33%，中行降至1.27%（內地降0.17個百分點至1.23%），郵儲行跌至0.83%。

建行內房不良貸雙升 農行董事長谷澍稱，內地經濟今年向好將信貸需求保持穩定增長。就信貸高速增長，中行稱是加緊支持「國家重大戰略」、「信貸結構持續優化」，建行亦稱涉及先進製造業及戰略新興產業。

內房企業貸款方面，中行去年餘額升13.04%，但不良餘額降13.92%，所以不良率按年降1.72個百分點至5.51%。農行僅不良率降0.06個百分點至5.42%。建行不良餘額與不良率按年、按半年都「雙升」，不良率下半年再攀0.88個百分點至5.64%。

工行稱，地方債務信貸風險整體可控，融資主要是投向經濟財力較好及債務處於合理水平的區域，尤其是現金流較為充足的客戶及項目。建行稱去年加碼購買國債和地方債，今年會強化房地產和地方債等重點領域風險前瞻主動管控。

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