聯控去年轉蝕38億 不派息
投資控股公司聯想控股(03396)去年由盈轉虧，錄股東應佔虧損38.74億元（人民幣‧下同），2022年同期盈利11.67億元；每股基本虧損1.65元，繼不派中期息後，也不派末期息，2022年同期末期息為0.2元。期內營業額4,360.12億元，按年跌9.85%。該股昨挫0.5%至5.95港元。
聯想收入貢獻減11%
其中收入最大來自其子公司、藍籌股聯想集團(00992)去年收入貢獻3,924.93億元，按年減少11.67%，主要受智能設備業務受行業去庫存周期的影響所致；淨利潤貢獻19.82億元，跌52.67%，主要是短期市場壓力導致智能設備業務的營運利潤按年下降21%及基礎設施方案業務錄得虧損。聯想集團年結日為3月底，較母企聯控遲一個季度。
另外，聯控旗下主要從事新材料產品的研發、生產與銷售的聯泓集團，去年收入挫近24%至68.79億元，淨利潤貢獻跌54.76%至2.28億元，主因下游需求增速放緩，綜合產品價格下降所致，而能源價格高位，產品與原料價差收窄，毛利率降低，亦導致經營業績下滑。
不過，受益於收入增長和降本增效，聯控持有89.98%股權的盧森堡國際銀行，去年淨利潤貢獻13.16億元，按年升42.73%。
聯控執行董事兼首席執行官李蓬在業績報告內坦言，去年經營業績下滑「需要管理層深刻反思」。儘管內地經濟基本面持續向好，但公司經營業績按年出現較大幅度下滑，「說明業務布局及部分企業的管理仍有較大改善空間，需要我們深入檢視自身存在的不足」。今年是公司成立40周年，將在新一輪科技創新大潮中搶抓機遇。
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