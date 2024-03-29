聯控去年轉蝕38億 不派息

另外，聯控旗下主要從事新材料產品的研發、生產與銷售的聯泓集團，去年收入挫近24%至68.79億元，淨利潤貢獻跌54.76%至2.28億元，主因下游需求增速放緩，綜合產品價格下降所致，而能源價格高位，產品與原料價差收窄，毛利率降低，亦導致經營業績下滑。

聯控執行董事兼首席執行官李蓬在業績報告內坦言，去年經營業績下滑「需要管理層深刻反思」。儘管內地經濟基本面持續向好，但公司經營業績按年出現較大幅度下滑，「說明業務布局及部分企業的管理仍有較大改善空間，需要我們深入檢視自身存在的不足」。今年是公司成立40周年，將在新一輪科技創新大潮中搶抓機遇。