鱷王：華不減債務恐陷失落十年

大型對沖基金橋水（Bridgewater）創始人、有「鱷王」之稱的達利奧（Ray Dalio）表示，中國應該削減債務及放鬆貨幣政策，否則將會面對「失落的十年（a lost decade）」！

他強調，當中國面對許多債務、巨大貧富懸殊，同時又有巨大的本地和國際權力衝突或巨大的科技變化時，「百年大風暴（100-year big storm）」的可能就會增加。他更稱，中美緊張關係令外國投資者選擇分散投資或離開中國，這導致中國面對吸資困難的情況，且當經濟及文化衝突未有協調好下，未來10年爆發戰爭的機會高，又指氣候是個大問題，也是個威脅，直言打贏科技戰，就意味着打贏經濟戰、地緣政治戰和軍事戰爭。

惠譽看淡險企投資回報 國際評級機構惠譽則表示，中資險企的投資回報佔總收益比重較大，近期因境內市場利率下行和股市波動而承壓。不過，由於自2022年以來趨緊的資本監管要求促使險企降低了風險偏好，利率下降並未導致惠譽授評險企顯著增加高風險資產的配置。

惠譽又指，雖然部分大型上市中資險企去年首3季的投資收益較上年同期略有改善，但仍低於其3年均值。考慮到利率持續低位運行且投資環境具挑戰性，今年的投資回報不太可能錄得有意義的增幅。