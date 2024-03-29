道指早段揚 標普估美今明年減息兩厘

美國經濟數據依然強勁，使得市場對於減息時間點的預測一再推遲。不過，標普全球評級首席經濟學家Paul Gruenwald直言，經濟不可能永遠保持高速增長，因此預計聯儲局除了在今年減息3次（共0.75厘），明年更會大幅減息5次（共1.25厘），意味着聯儲局今明兩年將累計減息兩厘，比市場上大多數經濟學家還要「鴿」。

料下半年經濟增長放緩 儘管標普仍然預計今年美國國內生產總值（GDP）會有2.5%的增長，但Gruenwald指出，下半年開始經濟將會放緩，屆時聯儲局將更加積極地減息。在基準情景預測之外，他還表示，如果勞動力市場「崩潰」、失業率飆升，最終減息的步伐可能會更為激進。

標普的觀點與一些聯儲局官員的看法相悖。聯儲局理事沃勒出席活動時稱，近期的通脹回落速度令人失望，故目前仍不急於減息。

美股周四早段反覆靠穩，道指曾升87點，報39,848點；標指升6點，報5,255點；納指升18點，報16,418點。

另外，美國去年第四季GDP第二次修正值公布，以年率計按季增長3.4%，較前值高0.2個百分點。

低收入者減光顧快餐店 事實上，美國經濟轉弱的端倪已悄然顯露，近期包括麥當勞在內的多家連鎖快餐店均表示，低收入群體有縮減開支的趨勢。顧問公司Revenue Management Solutions亦公布了一項上月進行的調查結果，有大約四分之一的低收入消費者（年薪5萬美元以下）稱減少光顧快餐店；更有一半的低收入消費者表示減少光顧所有類型餐廳的次數。