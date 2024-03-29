恒指季跌505 科指挫7% 藥明孖寶插五成

恒指周四低開14點後不久止跌回升，昨日市場傳聞更是滿天飛，先是有傳中國人民銀行可能親身落場買債，打造「中國版量化寬鬆」，其後商務部等9個部門又發表意見指，支持餐飲企業上市，促金融機構貸款，多重利好消息一度刺激恒指倒升332點，高見16,725點，最終大市收報16,541點，全日成交1,172億元。北水連續第3日流入，惟金額較上日少逾42%至38.01億元。總結全季，北水淨流入1,331億元，周四港股全日沽空比率為17%。

另外，電視廣播（00511，TVB）公布全年業績後，股價昨曾瀉11.98%，收市仍挫9.94%，收報3.08元。

渣打銀行昨表示，客戶對「跨境理財通2.0」反應十分踴躍，其中「南向通」的開戶數目較2.0措施實施前的月均數目增加約4倍，部分客戶更迅速用盡個人投資額度。

老虎證券獲批9號牌 另外，互聯網券商老虎證券（香港）最新獲證監會批出9號牌「即提供資產管理服務」，意味未來可向投資者提供一系列的資產管理服務，包括面向零售及專業投資者的專戶服務，以及管理針對專業投資者的集體投資計劃等。