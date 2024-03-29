經濟日報旗下《iMoney》印刷版5月停刊

年結日在3月底的經濟日報集團一般在6月才公布年度業績，暫時未知其去年10月至今年3月的下半財年經營狀況。不過，翻查其截至去年9月底止的上半財年業績顯示，收入按年減6.23%至4.83億元，並且由盈轉虧，蝕2,026.5萬元，部分原因為期內缺少政府的「保就業」補貼所致，2022年同期相關補貼為3,329.6萬元。

廣告收入減 媒體分部轉虧 至於其包括《iMoney智富雜誌》在內的媒體分部，在上半財年亦由盈轉虧，蝕3,822.2萬元。財報內解釋，虧損乃主要由於物業及財經市場低迷以及本地消費市場復甦緩慢導致市場情緒疲弱，令廣告收入減少。

公司稱，會繼續投資於數碼平台，專注於客戶體驗、擴大數碼廣告的市場份額等。今年1月底，公司以數碼化轉型為由，宣布出售大埔太平工業中心1座2樓A、B（包括其附屬的平台）、C及D廠房物業。買方為中國移動香港，預料出售事項產生之所得款項淨額約為1.32億元，將作為一般營運資金。