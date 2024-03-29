5民營房企去年共蝕960億
佳兆業虧損擴至199億 碧桂園押後發業績
不過，原定壓軸發表業績的碧桂園(02007)卻罕有臨時宣布押後刊發，稱經營環境日趨複雜，公司需收集更多訊息，用作合適的會計估計及判斷，將以行業及公司變化合理反映於去年財報。同時，因債務重組工作仍進行，相關盡職調查涉及的工作量大、複雜度高，亦需更多時間去收集相關財務資料，以謹慎評估公司現時及未來的財務資源與義務，故預計需更長時間以完成財報編製。公司股份料於下周二起停牌。
世茂集團去年虧損210.3億元，3年累蝕近700億元，反映其無力償債的風險更直線飆升，去年底的淨負債率竟達473.2%，比2022年底大增逾半。其獨立核數師就財報發出「非標準報告」，提及無法表示意見的基礎，在於有關持續經營的多項不確定因素，如去年12月底借貸共約2,640億元，其中1,994億元將於未來12個月內到期償還，現金總額卻只有約214億元，且未按計劃還款的借貸共計1,694億元，直至昨日更高達1,741億元。
針對審計範圍受限，世茂的核數師亦對其他事項保留審計意見。去年世茂旗下深港國際中心兩度司法拍賣流拍，最終以104.35億元起拍價再次掛牌拍賣，仍落得無人競投的下場。
核數師指，無法取得充分、適當的審計證據，來證明估值評估相關要素，從而無法確信去年底止約134億元的投資性房地產公允價值，和約106億元的存貨可變現淨值是否不存在重大錯報。即使世茂子企世茂服務(00873)去年扭虧轉賺2.73億元，仍維持不派息。
富力3年累蝕523億
趕於3月刊發業績「死線」發盈警的富力地產，去年錄得虧損201.64億元，意味着3年累蝕523.69億元，並歸咎於房地產開發收入和毛利下降、待售物業減值撥備增加、投資物業公允價值虧損增加等。
至於清盤呈請下月再訊的佳兆業集團(01638)，去年虧損如盈警所指擴至199.32億元，3年已累蝕457.23億元。從企業負債與企業淨資產的比重來看，去年底止的淨資產負債比率已達2,064.1%，較2022年的382.8%，急增1,681.3個百分點。難怪佳兆業核數師在「非標準報告」提醒，去年底止，本金總額逾千億元的銀行及其他借款已違約或交叉違約，直至去年12月後，該企仍未按時還款等重大不確定性情況，可能對公司持續經營的能力構成重大疑慮。
旭輝蝕89億 違約加劇
旭輝控股(00884)境外債違約問題也加劇，周三漏夜預告不會如期支付周四到期、本金5.55億美元、票息6.55厘的美元票據本金及應付利息。昨開市前申請短暫停牌，收市後指這構成違約事件，另通知該票據周四已除牌，並申請公司股份下周二復牌。隨後再公布去年虧損89.83億元，兩年累蝕220.32億元，壞消息浪接浪。
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