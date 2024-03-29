5民營房企去年共蝕960億

世茂集團去年虧損210.3億元，3年累蝕近700億元，反映其無力償債的風險更直線飆升，去年底的淨負債率竟達473.2%，比2022年底大增逾半。其獨立核數師就財報發出「非標準報告」，提及無法表示意見的基礎，在於有關持續經營的多項不確定因素，如去年12月底借貸共約2,640億元，其中1,994億元將於未來12個月內到期償還，現金總額卻只有約214億元，且未按計劃還款的借貸共計1,694億元，直至昨日更高達1,741億元。