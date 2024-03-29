二手續蝕 御龍山一年輸34萬

樓市撤辣為業主大開逃生門，惟跌價下仍要損手離場。沙田御龍山兩房業主減價止蝕出貨，持貨僅一年多速輸逾30萬元。中原周家傑表示，上址為2座高層D室，實用面積約555方呎，於去年1月才以960萬元購入，近期以「原價」放售，終減至925.8萬元沽出，呎價約16,681元。單位極速貶值約34.2萬元或約3.6%。

事實上，辣招取消旺市不旺價，早年入市的業主同樣要蝕讓沽貨。中原王勤學表示，元朗Grand YOHO第10座低層G室，實用面積約710方呎，套三房間隔，劈價120萬元，以980萬元沽出，呎價約13,803元，創該戶型入伙後新低價。單位2016年9月一手買入價約1,068萬元，至今約7年半貶值約88萬元。

該行林忠煜表示，灣仔金勝大廈中層B室，實用面積約309方呎，以398萬元成交，呎價約12,880元。新買家為專才客，原業主則持貨約9年帳蝕約37萬元。

天鑽870萬轉讓 貶15% 近年高位入市業主輸得更慘，美聯楊浩然指出，大埔天鑽18座低層F室套三房戶，成交價870萬元，呎價約11,631元。原業主於2019年底買入單位，4年多帳面虧損約155.4萬元或約15.2%。

樓價雖與高位仍有差距，但撤辣後已稍見反彈。反映二手樓價走勢的中原城市領先指數最新報145.86點，按周升約1.36%，數據反映撤辣及免壓測後首周市況。

西環銀主盤呎售$8139 普縉昨推拍西環皇后大道西425H號永華大廈中層後座住宅單位，屬銀主盤，實用面積約489方呎，開價330萬元，最終被搶高68萬元或約20.6%，以約398萬元沽，呎價僅約8,139元。該大廈於1962年落成，有電梯。