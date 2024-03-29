商廈空置樓面逾2100萬呎新高

去年全面通關後，本港經濟不似預期，雖然期內寫字樓供應量大減逾五成，但需求持續向下，令整體商廈空置率再升至約14.9%，已連漲5年，創25年新高，空置樓面亦按年升約5.4%至逾2,100萬方呎，再創有紀錄最高。

據《香港物業報告2024》的初步統計數字，2023年寫字樓落成量顯著下跌約54.7%至逾171.15萬方呎，當中，甲級商廈落成量約155萬方呎，大部分來自包括西九龍的深水埗。

去年16%甲廈丟吉創紀錄 年內寫字樓的整體使用量逾44.13萬方呎，不過，截至去年底整體空置率上升約0.5個百分點至近15%，為1998年錄得約15.9%後的新高；空置樓面積約2,109.78萬方呎，已連續4年創新高。

至於2023年甲級寫字樓空置率約16%，較2022年上升約0.9個百分點，打破1998年的約15.3%，創歷來最高。而去年甲廈空置量約1,482.23萬方呎。所有分區的甲廈空置率均錄得雙位數字，介乎約10至17.3%。

另外，今年整體商廈預測落成量逾167.92萬方呎，較去年微跌約1.9%，而2025年預測落成量按年減少約12.8%至逾146.39萬方呎。當中，中西區將成為新落成甲級寫字樓的主要供應地區，該區今年落成量將佔預計同類總供應量逾157.15萬方呎的約43%，明年則佔逾136.7萬方呎落成量的約40%。

該報告又指，以2022年第四季與2023年第四季相比，整體寫字樓售價下跌約7.8%，當中甲廈售價錄約2%跌幅。同期，整體租金錄約0.7%跌幅，甲級寫字樓下跌約1.7%。