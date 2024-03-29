啟德私宅料兩年增1.2萬戶 佔全港26%

今年私宅供應將逐步走進高峰，包括啟德的九龍城繼續成為重災區。政府數據顯示，預計該區今、明兩年新增供應合計12,707伙，佔全港比例約26.6%，勢將連續4年成為最多供應地區。

4地區今年或零落成 差餉物業估價署《香港物業報告2023》初步統計數字顯示，2024年及2025年私宅預測落成量分別是22,267伙及25,531伙，合共47,798伙。以各個分區統計，上述九龍城今年落成量料5,736伙，明年將進一步攀升至6,971伙。回顧2022年及2023年，該區落成量亦為各區之冠，連同最新預測，區內4年供應合計多達20,433伙。

今、明兩年新界西亦不乏新供應，元朗將為2024年落成次高地區，料有3,649伙，明年雖料回落至2,271伙，但合計仍達5,920伙，佔整體約12.4%。鄰區屯門兩年的落成預測亦有2,751伙及2,626伙，合計5,377伙。

相反，今年料有4區出現「零落成」局面，包括港島東區、黃大仙、葵青，以及新界北區。其中，預計葵青明年繼續出現零供應狀況，將為全港唯一一個連續兩年沒有落成的地區。

空置率4.1% 跌幅4載最大 另方面，2023年香港全面通關，令私宅空置情況出現改善，空置率按年回落約0.3個百分點，去年錄約4.1%，跌幅為2019年後的4年最大。期內單位入住量按年明顯上升約11.8%至15,670伙，為疫情後的4年最多，相對地空置伙數減少約5.1%，去年錄約52,150伙。

值得一提的是，去年實用面積少於1,076方呎的中小型單位，空置率按年大幅回落約0.5個百分點，跌至約3.6%的4年新低。香港置業王品弟認為，情況反映市場對中細價物業有需求，相信今年樓價1,000萬元或以下住宅單位，交投及佔比均會增加。

私宅空置率近年變化 部分地區私宅落成量預測