股市估市：歐股重新吸引投資者眼球

歐洲股市最近持續創歷史新高，股市能保持穩健的上升動力，主要是來自全球經濟軟着陸、企業盈利佳、通脹下降，以及央行或提前減息等因素帶動。歐元區製造業已漸脫離谷底回升，經濟正進入緩步復甦，多間外資券商相繼調升歐股投資評級，並看好歐股未來表現。在信貸需求改善，加上預期歐洲央行6月減息，投資者可逢低布局歐股基金。

在人工智能（AI）浪潮及資金追捧增長股的情勢下，主要以經濟循環股為主的歐股，短期表現較難優於以科技為主的美股。歐元區股市多為外資布局價值股的市場，而行業布局也相對分散。隨着歐洲企業的盈利調整並逐漸回穩，且製造業逐漸脫離谷底，歐股的投資價值提升，評價面也更具吸引力。

目前歐股的市盈率約14倍，因應股市預早反映市場對其樂觀展望，加上季節因素，故進入第二季，歐股調整震盪的機會較高，建議可在其市盈率回調到12至13倍時，再掌握趁低布局機會，以賺取更佳的回報率。

風險偏好仍高利股市 另外，美國聯儲局本月維持利率不變，亦重申今年將減息3次。在聯儲局真正開始減息之前，金融市場有可能隨着減息預期出現震盪。由於聯儲局維持高利率的時間會較疫情前更長，而市場對美國經濟及企業前景仍正面，未來數個月投資者對風險的偏好仍高，包括美股及日股。

不過，隨着11月美國大選臨近，政治風險也上升，且內地長期結構轉型的前景及周期復甦仍存在不確定性。儘管今年以來全球股市已上升7%，但軟着陸已成為市場共識，企業盈利能力轉強，透過股債多重配置也是可考慮選擇。基於聯儲局6月開始減息及今年累減0.75厘的基本預期下，未來6至12個月，美國國債孳息率向下機會仍大，將有助於支撐風險資產表現。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊