產經

SEASONS PLACE賣近170戶 新盤首度月錄4千刁

黃光耀（中）預計，會德豐地產全年銷售金額100億元的目標，可提早於4月達成。 黃光耀（中）預計，會德豐地產全年銷售金額100億元的目標，可提早於4月達成。
黃光耀（中）預計，會德豐地產全年銷售金額100億元的目標，可提早於4月達成。
鐵路上蓋新盤銷情再度報捷，會德豐地產的將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，昨日次輪發售282伙，截至晚上約10時，售出近170伙，帶動3月交投量再攀高峰，成為自2013年一手樓新例推出後，單月新盤成交量首度升上約4,000宗水平。
天璽•海售兩單位涉逾億
該盤昨日下午約4時半起展開銷售程序，該集團副主席兼常務董事黃光耀表示，A組揀樓時段於首一小時內售出100伙，兩房梗廚的戶型率先售罄。該組別錄得約20組大手客，合計售出50伙。其中一組大手客斥4,077萬元購入6伙兩房單位。該盤連同首輪銷售計，於5日之內累沽約538伙，暫屬3月一手市場銷售量之冠。
至於新鴻基地產(00016)的啟德天璽•海昨售出兩伙，共涉逾1.07億元。其中，第5座21樓A室，實用面積1,401方呎，四房間隔，以6,993.8萬元成交，呎價約49,920元。該盤本月中開售至今累售27伙。
中國海外發展(00688)旗下同區的維港1號，3月暫售約224伙。市場消息指，昨日錄「一客三食」，涉資共2,700萬元，包括以1,896.6萬元售出1A座31樓G室三房戶，實用面積765方呎，呎價約24,792元。此外，英皇國際(00163)的西半山半山捌號，日前獲內地投資者斥813.75萬元購入一房戶，為28樓B室，實用面積311方呎，呎價約26,166元。
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