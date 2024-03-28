SEASONS PLACE賣近170戶 新盤首度月錄4千刁
鐵路上蓋新盤銷情再度報捷，會德豐地產的將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，昨日次輪發售282伙，截至晚上約10時，售出近170伙，帶動3月交投量再攀高峰，成為自2013年一手樓新例推出後，單月新盤成交量首度升上約4,000宗水平。
天璽•海售兩單位涉逾億
該盤昨日下午約4時半起展開銷售程序，該集團副主席兼常務董事黃光耀表示，A組揀樓時段於首一小時內售出100伙，兩房梗廚的戶型率先售罄。該組別錄得約20組大手客，合計售出50伙。其中一組大手客斥4,077萬元購入6伙兩房單位。該盤連同首輪銷售計，於5日之內累沽約538伙，暫屬3月一手市場銷售量之冠。
至於新鴻基地產(00016)的啟德天璽•海昨售出兩伙，共涉逾1.07億元。其中，第5座21樓A室，實用面積1,401方呎，四房間隔，以6,993.8萬元成交，呎價約49,920元。該盤本月中開售至今累售27伙。
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