SEASONS PLACE賣近170戶 新盤首度月錄4千刁

鐵路上蓋新盤銷情再度報捷，會德豐地產的將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，昨日次輪發售282伙，截至晚上約10時，售出近170伙，帶動3月交投量再攀高峰，成為自2013年一手樓新例推出後，單月新盤成交量首度升上約4,000宗水平。

天璽•海售兩單位涉逾億

該盤昨日下午約4時半起展開銷售程序，該集團副主席兼常務董事黃光耀表示，A組揀樓時段於首一小時內售出100伙，兩房梗廚的戶型率先售罄。該組別錄得約20組大手客，合計售出50伙。其中一組大手客斥4,077萬元購入6伙兩房單位。該盤連同首輪銷售計，於5日之內累沽約538伙，暫屬3月一手市場銷售量之冠。