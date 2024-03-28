康山未補價月內開6單

新一批白居二客空群出動，撻着未補價第二市場交投。鰂魚涌居屋王康山花園本月錄至少6宗同類成交，有去年中已放盤的原則三房單位，剛劈價至560萬元售出。

市場消息透露，上述單位屬電梯不到達的樓層，實用面積約592方呎，開價598萬元，減價38萬元沽出，呎價約9,459元。另一個5座中低層「大兩房」單位，實用面積約484方呎，以460萬元成交，呎價約9,504元。

富誠地產陳駿明表示，慈雲山居屋慈愛苑3期M座高層5室，實用面積約650方呎，三房間隔，有裝修，放盤不足兩周，已有超過10組客睇樓，最後減價43萬元，白居二買家以544.8萬元購入，呎價約8,382元。

悅湖山莊放盤4日易手 綠表客同樣積極入市。祥益邱家邦指，屯門居屋悅湖山莊1座低層H室三房戶，放盤僅約4日，減價28萬元，即獲該類買家以360萬元承接，呎價約6,081元。中原郭詠媚稱，黃竹坑居屋南濤閣3座中層B室，三房間隔，叫價500萬元，成交價472萬元，呎價約8,014元，新買家為同區綠表客。