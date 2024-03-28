撤辣滿月 二手交投飆

將軍澳涉321宗 荃灣元朗13個月最旺 全面撤辣滿月，二手樓交投升勢顯著，多個地區成交量都已創近年新高。由上月28日財政預算案公布取消辣招稅措施至昨日為止，將軍澳錄至少321宗二手買賣，其次是荃灣，同期也錄至少230宗。相反，樓價暫時仍未有支持，市場續湧現蝕讓或輸使費轉手個案。

美聯劉卓豪指，將軍澳整體二手盤源較多，撤辣後吸引購買力支持，3月錄超過300宗買賣，遠超上月全月的約140宗，本月日出康城二手屋苑錄逾110宗買賣，屬全區最旺。

荃灣亦以中細二手樓供應為主。中原余仲平指，撤辣提振市場信心，全區只計3月二手買賣錄逾210宗，已創13個月新高，比2月全月增約兩倍。海濱花園2座高層E室，實用面積約419方呎，減價12萬元，即獲外區上車客以438萬元購入，呎價約10,453元，約7年半帳面升值不足2%。該成交料蝕使費離場。

龍豐花園持4年輸65萬 撤辣後元朗錄至少173宗二手買賣，單計3月錄約164宗。該行王勤學稱，全區二手買賣宗數創13個月新高，部分業主把握機會減價沽貨套現，如朗屏8號1座高層C室一房戶，實用面積約337方呎，減價11.2萬元，以446.8萬元沽出，呎價約13,258元。原業主2016年4月一手買入，約8年帳面僅升值約4.8%。

上水連同粉嶺的北區，過去近一個月錄至少145宗二手買賣，當中不乏蝕讓。中原陳國輝表示，上水龍豐花園C座低層7室三房戶，實用面積約502方呎，叫價約560萬元，議價後以520萬元易手，呎價約10,359元，原業主持貨近4年，轉手帳蝕約65萬元。此外，馬鞍山、青衣及東涌等，自上月底撤辣後起，分別錄至少109宗、82宗及70宗買賣。

藍籌盤本月買賣3載高 現時入市成本較之前下降，吸引業主增持單位，也推高交投量。美聯潘鎮煒稱，長沙灣泓景臺5座高層H室兩房戶，實用面積約497方呎，放盤兩周，減價約89萬元，同區業主以810.82萬元購入，為區內第二項物業，成交呎價約16,314元，單位約4年帳面貶值約11.4%。

中原表示，10大二手屋苑於3月暫錄約337宗買賣，已創近3年單月新高，按月急升約2.7倍。天水圍嘉湖山莊錄約72宗，屬近9年來最旺，東涌映灣園增6倍最顯著。而7個項目平均實用呎價上升，升幅介乎約1.3至12.2%，但港島3盤全線跌價，鴨脷洲海怡半島挫幅約7.4%最多。

撤辣後部分地區交投情況