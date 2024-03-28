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●青島啤酒(
00168
)去年賺42.67億元（人民幣‧下同），按年增15.01%，派息每股兩元。奈雪的茶(
02150
)去年轉盈，賺1,322.4萬元，不派息。貓屎咖啡(
01869
)去年轉盈，賺798.7萬港元，不派息。
●上海實業(
00363
)去年賺34.23億元，按年增47.96%，末期息每股52仙。天津發展(
00882
)去年多賺77.47%至6.35億元，末期息每股8.8仙。北京控股(
00392
)去年賺54.98億元人民幣，按年跌15.57%，派末期息每股0.67港元。招商局中國基金(
00133
)去年轉盈，賺572.6萬美元，派末期息每股7美仙或0.546港元，以及特別息每股一美仙或0.078港元。
●IGG(
00799
)去年賺7,305萬元，較2022年度蝕5.03億元轉虧為盈，不派息。百奧家庭互動(
02100
)去年轉虧，蝕3,140.2萬元人民幣，派特別股息每股0.012港元。
●南方航空(
01055
)去年蝕41.4億元（人民幣‧下同），按年大幅收窄87.33%；北京首都機場(
00694
)去年總綜合虧損17.09億元，按年大幅收窄51.93%，不派息。味千（中國）(
00538
)去年轉盈，賺1.81億元，末期息每股8分。雨潤食品(
01068
)去年多蝕8.8倍至1.47億元，不派息。
●中升集團(
00881
)去年賺50.18億元（人民幣‧下同），按年跌24.97%，末期息每股0.797港元。中國通信服務(
00552
)去年賺35.84億元，按年增6.69%，末期息每股0.2174元。順風清潔能源(
01165
)去年多蝕1.63倍至4.71億元，不派息。都市麗人(
02298
)去年按年多賺28.64%至4,248.3萬元，不派息。
●滿貫集團(
03390
)去年賺2.97億元，按年大升5.79倍，派末期息每股3.5仙。亞洲金融(
00662
)去年賺3.46億元，按年增1.81倍，末期息每股5仙。永安國際(
00289
)去年轉賺1.23億元，派末期息每股60仙。雅視光學(
01120
)去年少賺55.28%至5,132.1萬元，末期息每股5仙。
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