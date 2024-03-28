美庫存增幅逾一年最勁 油價軟

俄烏局勢繼續劍拔弩張，市場觀望以俄羅斯為首的石油輸出國組織及盟國（OPEC+）下周會議會否進一步減產之際，美國石油協會（API）最新公布的數據顯示，截至3月22日的一周，美國原油庫存增加933.7萬桶，創2023年2月中旬以來最大單周升幅，且遠超市場預期升120萬桶的數量。消息拖累國際油價昨回吐，紐約期油及布蘭特期油均跌0.71%，每桶各報81.04美元及85.03美元。

要留意的是，除了整體原油庫存增加，美國蒸餾油庫存上周也增加53.1萬桶，汽油庫存則減少443.7萬桶。

OPEC+減產政策料不變 外媒則統計，今年來烏克蘭無人機頻繁襲擊俄羅斯煉油廠，導致俄羅斯煉油廠產能急降，並已佔該國總產能的14%，數量約350萬噸，與前兩年（2022年和2023年）因類似原因損失的產能總量35.2萬噸比較，激增10倍。

至於OPEC+現時每日減產總量約220萬桶的動作會否延長至今年下半年，消息則稱他們在4月3日召開的聯合部長級監督委員會（JMMC）線上會議上，不太可能改變石油產出的政策，原因是今年來國際油價一直表現強勁，其中布蘭特期油維持在每桶80美元以上，高於去年底每桶70美元的低位，所以預期會議不會提出任何建議政策。

港比特幣ETF研實物交易 轉看加密貨幣行情，比特幣昨日失守70,000美元，日內曾跌逾2%，每枚報68,674美元；以太幣跌逾2%，曾報3,504美元。有消息指，香港證監會可能在今年第二季允許比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）以實物（In-kind）進行申購和贖回。

所謂「實物申購、贖回（In-kind Creation/Redemption）」，意指投資者能直接以比特幣購買比特幣ETF，這些比特幣資產會直接被交換為等值的比特幣現貨ETF股份，贖回時也是贖回比特幣，亦與美國比特幣現貨ETF採取的「現金申購、贖回（Cash Creation/Redemption）」模式（即投資者必須用現金買入比特幣ETF，贖回時也是拿回現金）做法不同。

此外，滙豐香港昨宣布，推出首個由銀行為零售投資者發行的代幣化真實資產「滙豐黃金代幣」，是該行首次將私人分布式分類帳技術（DLT）應用於零售投資產品代幣化，適用於其手機應用程式及網上理財交易。現貨金價昨靠穩，曾升0.57%，每安士報2,191美元。