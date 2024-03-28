保誠看好內地客投保續增

中港通關逾一年，保誠保險香港行政總裁林智剛表示，去年公司業務持續錄得強勁增長，今年首兩個月業務按年繼續錄得增長。整個市場而言，他認為疫後客戶對保障產品的關注持續增加，加上調查顯示內地訪港客戶（MCV）購保意欲仍高，以及中港兩地息差因素，預期今年市場的需求仍保持增長。

去年該企代理人團隊目標增聘2,000人，最終共新聘4,000人，至約兩萬人，大致回復至疫前水平。林指今年目標請多4,000人，位於啟德AIRSIDE新的代理人培訓中心料於今年次季開幕，冀增加代理人團隊數目之餘，同時提升生產力。

相關保費較疫前翻倍 目前內地客年度保單保費平均金額約為14萬元，較疫前平均6萬至7萬元飆升逾一倍；而港人投保金額大致與內地客相若。受惠內地客重臨香港，去年保誠年度保費等值銷售額（APE）按年增2.9倍，在岸業務APE亦錄增長26%，當中本地客佔全年APE約30%，離岸業務已超過疫情前水平。內地客主要對長期儲蓄保險、危疾保險感興趣，亦見對退休產品需求增長的趨勢。

林智剛稱，為配合集團「健康業務模式轉型」，去年公司大力部署大灣區跨境醫療服務，推出一系列相關跨境治療服務；又指新服務推出後，對相關產品的查詢明顯增多，未來將加強大灣區方面的健康業務部署。