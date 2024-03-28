日圓創近34年新低

兌每美元幾乎插穿152 低見5.14港元 儘管日本央行已經結束負利率政策，但日圓匯價依然持續貶值，兌每美元於周三曾見151.97，匯率創下1990年7月以來新低；兌港元亦曾低見5.148，港人暢Yen遊日，原來愈遲兌換愈着數！此前一連數日都有日本政府官員「出口術」表明即將干預匯市，惟市場對於干預的時機預測亦有所修正。外媒統計顯示，市場上的經濟學家對於日本財務省入市托匯預測中位數，為兌每美元跌至155，但亦有說法支持政府在152的關口入市。

財務省重申隨時干預 日本財務省、央行和金融廳於昨日傍晚舉行會議，討論國際金融市場問題，這是自去年5月以來首次三方會議。財務省財務官神田真人表示，與日本央行及日本金融廳交換意見，確認日本經濟出現良性循環，但最新的日圓走勢尚未反映基本面，強調日圓兩周出現4%波動並不溫和，不能容忍外匯市場投機活動，不排除採取任何措施來應對無序外匯波動。

考慮到目前日圓已跌至近34年低位，加上美國減息預期有不斷推遲的迹象，意味着日圓匯價仍要承受着美日息差所帶來的貶值壓力。話雖如此，日本有着全球第二大的外匯儲備，絕對有足夠能力為日圓護航，目前日圓走勢更多是交易員與日本政府之間的博弈，試圖挑戰政府入市托匯的底線。

另邊廂，由於外資持續流入日股，做淡日圓亦成為許多國際投資者為了避免在日股市場「賺價蝕匯」，不得已而為之的對沖手段。分析也指出，大量的期權淡倉，亦是推使日圓進一步走弱的動力之一。

面對外界的諸多揣測，身為日本央行行長的植田和男周三在國會表示，央行在3月改變政策設置時保持購買日本國債的步伐，以盡量減少政策改變所帶來的衝擊。同時，央行開始讓市場決定國債孳息率，但是在必要時會介入。他又指出，目前將以相同速度購買日本國債，但最終將考慮減少購買，以減少央行的主權債持有量。

至於日本股市方面，作為近年日股最大的本地買家，日本央行方面也需要花一些時間來弄清楚如何處理其手頭上所持的股票指數交易所買賣基金（ETF），而不是考慮立即處置。

日股揚 摩根資管唱好 日經平均指數昨日升634點，收報40,762點，距離不久前創下的歷史收市高位40,888點相差不遠。摩根資產管理日本股票投資組合經理Nicholas Weindling表示，日股仍然提供「令人興奮的長期投資機會」，日本上市公司在改善企業治理、提高股息和回購方面一直在取得進展。

他又指，目前日本最大的投資機會仍在股市層面，當地經濟過去多年低增長是眾所周知的，但現在海外投資者驚訝地發現，以當地貨幣計算的東證股價指數，每股盈利增長居然過去十年與美國的標普500指數增長一樣強勁。日股市場是一個具備深度、廣泛，而且資金流動性發達的市場。儘管如此，過去日本市場遭遇冷待，導致一直甚少人關注研究，目前接近45%的日本上市公司沒有賣方機構追蹤。

日圓兌每美元近期走勢