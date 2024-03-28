中旅：復活節珠海酒店預訂增 港人佔逾半

其中在清明節，也見內地旅遊需求回升，故他對今年五一長假期感到樂觀，表示只要天氣良好，五一旅遊情況「雖不及春節這麼爆，但一定會有增長」。

公司去年度恢復派息，財務總監張道榮表示，按每股金額計，雖然不及2019年，但按盈利計派息比率達58%，比例高於過往，公司將努力增加投資的回報能力，希望未來在派息比率和實際派息金額上不斷增加來回饋股東。

灣仔酒店研作長租公寓 在業務發展方面，副總經理哈玉峰表示，去年9月收購的灣仔君悅居酒店，公司考慮以長租公寓形式出租，同時亦以長租酒店作為未來酒店發展的思路，因為收入穩定和利潤會比較大。

哈又指，去年車務業務接待客人數目達到車隊規模的九成，收入回復至68%左右，情況穩定；正計劃透過併購來提升車隊綠色能源的使用佔比；而除了跨境車務之外，公司亦有意開拓新的車隊業務，詳情有待公布。

至於新的景區和新的品牌產權（IP）方面，董事長吳強表示，有幾個項目正在洽談到初步階段，地點包括深圳、廣東沿海和福建等地，相信今年下半年會有公布。