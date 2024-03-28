TVB上年虧損縮5% 料EBITDA今年轉賺

電視廣播（00511，TVB）在截至去年12月底止全年虧損收窄5.49%至7.62億元，相當於每股1.74元，不派股息，EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）更在去年下半年由負轉正，錄4,600萬元。公司行政主席許濤表示，今年的業績指引是EBITDA全年轉正，並對此有信心。

廣告收入增9% 去年TVB的主營業務──香港電視廣播分部，收入增長7.95%至13.97億元，EBITDA虧損大幅收窄47.06%至2.71億元。期內，來自廣告客戶的收入增長約9%至12.8億元。總經理（商務營運）蕭世和表示，去年香港廣告市場不似預期，但公司廣告卻增長，相信憑節目和大型製作等，可帶動今年廣告收入。另外，今年1月1日起正式取得內地廣告經營權，集團正與大客戶落實廣告投放。

內地業務去年收入升逾4%至7.29億元。許濤表示，主因去年3月及8月分別與多間內地媒體平台簽訂多項內容供應協議，合拍劇的收入增加所致，而且近期亦新簽訂更多相似協議，相信相關收入會增加。

成本控制方面，去年總現金營運成本減少4.58億元或約12%。公司的82台和85台合併正在向當局申請中，預料合併後可減省一億元成本。另外，在今年內容製作方面，許表示，成本效益高的內容會加重投資，成本效益不大的內容會逐漸淘汰。在致力減省成本的背景下，「究竟是否需要有人員的裁減，只能看業務發展，今日沒有計劃一定要裁員，亦不能排除一定不會裁員」。