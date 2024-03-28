HKTVmall母企去年少賺八成

中產客多 北上消費影響微 被問及如何看本港零售市道，副主席王維基稱，大部分零售商都面對挑戰，背後原因不外乎是人口轉變、亞洲政治經濟不穩，以及股樓不振因素影響了消費信心，認為這一、兩年要謹慎面對。他又稱，集團GMV按年持平已屬好現象，因客戶以中產人士為主，所以港人北上消費對旗下網購平台影響不大。

業績公告顯示，香港科技探索去年已完成的GMV金額，按年微升0.27%至82.1億元。按產品類別劃分，貢獻最大的糧油雜貨佔上述GMV比重，由2022年時的49%降至42.7%，金額亦由40.1億元減至35.1億元。該企解釋，主因去年無再出現如2022年第5波疫情推升的糧油雜貨需求，以及港人外遊次數上升所致。

至於期內每名客戶季度平均購買頻率，則由2022年第四季的5.1次，下跌至去年第四季的4.6次。全年計，香港電子商貿業務的總毛利率及混合佣金率下跌1.1個百分點至22.3%。

要留意，業績公告特別提到，集團要應對來自內地實體店和網購平台的競爭壓力，可能需要打價格戰爭取市場份額，且增加各方面的營運成本，而大幅增加廣告開支和市場推廣成本就是板斧之一。

行政總裁（香港）兼執行董事周慧晶補充，今年市場推廣開支預算佔已完成GMV比重，將由2.7%上升到2.8至3%；並預告集團會重點發展「街市即日餸」業務，雖然未來一兩年虧損會持續擴大，惟必須將生意量做大才能降低成本，轉虧為盈。

香港科技探索去年業績摘要 香港科技探索股價走勢