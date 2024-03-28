港家庭負債佔GDP比率降

金管局發表的《貨幣與金融穩定情況半年度報告》指出，本港家庭負債佔本地生產總值（GDP）的比率由去年上半年的95.9%，下跌至去年下半年的92.7%，降幅3.2個百分點，當中3.6個百分點跌幅是由本港名義GDP的增長所帶動，而家庭負債增長一定程度上將該比率的跌幅抵銷0.4個百分點。事實上，銀行新批按揭貸款的平均供款與入息比率一直處於健康水平，今年1月的平均數字為40.2%，家庭資產淨值也維持在高位。

置業負擔能力偏緊 該局又指，去年下半年置業負擔能力雖有改善迹象，但仍偏緊。隨着樓價下調和家庭收入增加，樓價與收入比率回落至14.2，與1997年高位相若；收入槓桿比率亦降至72.5%，但仍遠高於其長期平均值。

金管局副總裁李達志發表《匯思》文章講述轉數快（FPS），指FPS去年達平均每天125萬筆交易，2019年首次全年營運起平均每年增長64%，港元交易額平均每日達90億元，年均增長38%；登記數字平均每年增長46%，從2018年底的200多萬增加至去年底的1,360萬。

手機號碼是最受歡迎選項，現時大約有440萬個電話號碼綁定超過790萬個帳戶；帳戶使用電郵地址及轉數快識別碼登記分別有逾200萬和250萬個；適用於機構發放款項的香港身份證號碼亦有逾100萬個登記。

數字人幣擴港試點 此外，金管局一直與中國人民銀行數字貨幣研究所推進數字人民幣在港的跨境試點測試，李料數字人民幣將在港擴大試點範圍，屆時更多香港市民可便捷開立和使用數字人民幣錢包，並透過轉數快為其數字人民幣錢包增值，內地遊客也可在港使用數字人民幣錢包消費。