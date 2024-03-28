恒指連失兩關 沽空額日飆31%
港股在期指結算日捱沽，恒生指數全日挫逾200點，跌幅1.36%，成交額1,156.61億元，按日增加6.4%。不過，沽空金額達228.98億元，按日大升31.45%，比率達19.77%，按日增加3.77個百分點。
恒指昨日低開87點後，跌幅擴大，最多插263點，收市仍跌225點，報16,392點，為兩周最差，失守20天及100天線。國企指數跌97點或1.67%，報5,728點；科技指數跌78點或2.25%，報3,393點。「北水」再錄淨買入，規模達65.63億元。
蒙牛瀉一成 差絕藍籌
摩根大通認為，申洲今年業務將見改善，收入及盈利分別增長19%及24%，銷量預測增長16%及產品均價料增長3%，訂單可見度更高，看好其海外產能持續擴張；獲得核心客戶市場份額等，目標價調升3.29%至94元，維持「增持」評級。野村則指，該企去庫存進度令人滿意，認為今年訂單能見度前景較光明，上調目標價3.3%至104.3元，評級維持「買入」。
附屬申破產 思捷插21%
此外，曾經是市值高達1,700億元大藍籌的思捷環球(00330)宣布，其一間瑞士間接全資附屬申請破產，消息拖累其股價急挫21.74%，收報0.126元，市值僅餘3.56億元。
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