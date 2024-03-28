國壽全年少賺三成 投資虧損93億

去年總保費達6,413.8億元，按年增4.3%，規模創歷史新高，穩居行業首位；新單保費按年升14.1%至2,108.13億元；首年期交保費為1,125.73億元，按年漲16.7%，其中10年期及以上首年期交保費為495.22億元，按年升18.4%，佔首年期交保費的比重提升0.62個百分點；退保率按年微增0.16個百分點至1.11%。

新華保險盈利倒退59%

展望未來，國壽稱，現時長債孳息率仍處於歷史低位，優質資產供給不足可能延續，股市波動風險仍然存在，資負匹配壓力較大，隊伍轉型升級仍面臨一定的挑戰，「產品+服務」模式構建仍需深入探索，改革紅利的全面釋放仍需時間。預期2024年度，公司資金能夠滿足保險業務支出以及新的一般性投資項目需求。