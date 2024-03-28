國壽全年少賺三成 投資虧損93億
中國人壽(02628)去年盈利461.81億元（人民幣‧下同），按年倒退30.74%，每股基本盈利1.63元，主要是持續加強成本管控和承保管理之際，受會計準則變動及股市持續低位運行，投資收益由2022年的1,748.09億元，變成虧損93.75億元；擬每10股派現金股息4.3元（含稅）。
去年總保費達6,413.8億元，按年增4.3%，規模創歷史新高，穩居行業首位；新單保費按年升14.1%至2,108.13億元；首年期交保費為1,125.73億元，按年漲16.7%，其中10年期及以上首年期交保費為495.22億元，按年升18.4%，佔首年期交保費的比重提升0.62個百分點；退保率按年微增0.16個百分點至1.11%。
一年新業務價值（NBV）368.6億元，按年增長11.88%。按首年年化保費計，個險板塊一年新業務價值率為31.3%，升0.3個百分點。
新華保險盈利倒退59%
展望未來，國壽稱，現時長債孳息率仍處於歷史低位，優質資產供給不足可能延續，股市波動風險仍然存在，資負匹配壓力較大，隊伍轉型升級仍面臨一定的挑戰，「產品+服務」模式構建仍需深入探索，改革紅利的全面釋放仍需時間。預期2024年度，公司資金能夠滿足保險業務支出以及新的一般性投資項目需求。
另外，新華保險(01336)去年盈利87.12億元，按年大幅倒退59.47%，每股基本收益2.79元，擬派現金股息每股0.85元（稅前）；收入按年跌33.19%至722.54億元，一年新業務價值30.24億元，按年升24.8%。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：