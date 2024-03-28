碧桂園傳作模擬清盤分析 股價瀉7％
碧服去年純利縮84%
針對境外債務風險，碧桂園去年10月已聘請華利安諾基（中國）等擔任財務顧問，及盛德律師事務所擔任法律顧問；今年1月中，再委聘畢馬威企業諮詢（中國）擔任境外債務重組之主要財務顧問。內媒引述該企指，假設清盤分析與實質清盤並無直接關係，該分析資料主要向債權人及法院，模擬公司在清盤情景下的債權回報率，助其未來在審視公司重組方案時，能有更好判斷。據報德安華的工作屬早期階段，或需數個月才可看到分析結果。碧桂園股價昨破底，曾低見0.47港元，收報0.48港元，全日急挫7.69%。
同系碧桂園服務(06098)去年純利如盈警所指，按年跌84.95%至2.92億元（人民幣‧下同），主因貿易應收款項減值撥備飆4.23倍至31.32億元，及毛利率降4.3個百分點至約20.5%。去年底止公司維持淨現金狀況，銀行存款和現金總額增逾一成至約129.39億元。公司擬每股派末期股息2.19分及特別息27.27分，合計派息9.84億元。
周一剛披露建議債務重組條款的世茂集團(00813)，業績公布前夕出師不利，傳來關鍵債權人小組反對重組提議的消息。本月初外媒報道，主要債權人之一的德銀對世茂提出的重組條款不太接受，可能在3月行動提出清盤呈請。
恒汽兩年勁蝕395億
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：