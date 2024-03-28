碧桂園傳作模擬清盤分析 股價瀉7％

碧服去年純利縮84%

針對境外債務風險，碧桂園去年10月已聘請華利安諾基（中國）等擔任財務顧問，及盛德律師事務所擔任法律顧問；今年1月中，再委聘畢馬威企業諮詢（中國）擔任境外債務重組之主要財務顧問。內媒引述該企指，假設清盤分析與實質清盤並無直接關係，該分析資料主要向債權人及法院，模擬公司在清盤情景下的債權回報率，助其未來在審視公司重組方案時，能有更好判斷。據報德安華的工作屬早期階段，或需數個月才可看到分析結果。碧桂園股價昨破底，曾低見0.47港元，收報0.48港元，全日急挫7.69%。