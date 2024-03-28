讓利效應 兩內銀純利僅微升

工行去年淨利息收入大跌5.34%至6,550.13億元，主要是淨息差大幅收窄31點子至1.61%，淨手續費及佣金收入更倒退7.7%。交行全年淨利息收入亦跌3.39%至1,641.23億元，淨息差跌20點子至1.28%。

交行憂淨息差續受壓 就2月份的5年期以上貸款市場報價利率（LPR）史無前例地降0.25厘，交行首席風險官劉建軍稱，該行進行一系列信貸結構優化，一定程度上對沖LPR下降影響，據初步分析對淨息差影響可控，惟今年淨息差恐續受壓。目前內地利率已降至新低，相信保持較低的利率有助支持宏觀經濟復甦，提振信貸需求，緩解信貸市場競爭的壓力；該行非常重視息差管理工作，目標推動淨息差於「合理區間邊際趨穩」。

工行內房不良貸雙降 資產質素方面，工行去年末不良貸款率降0.02個百分點，固然與貸款增逾12%有關。不過，內房貸款質素有改善，不良率5.37%，不良貸款餘額409.57億元，按年及按半年均是「雙降」，不良率相比去年6月底更減少1.31個百分點。

交行去年底不良貸款率1.33%，按年降0.02個百分點，但房地產不良貸款及不良貸款率「雙升」，後者錄4.99%。副總裁殷久勇認為，隨着當局出台一系列支持樓市政策，內地樓市已逐步企穩回暖。不過，上兩個月銷售仍較低迷，部分房企仍在出清風險，銀行對房地產的風險管控仍需進一步加強。

殷表示，目前該行的房地產相關貸款的撥備計提，顯著高於全行平均，房地產貸款資產集中在長三角、大灣區、京津冀等有產業及人口支撐的核心城市，又以住宅項目居多，認為風險仍可控。然而，疫情期間出台的各種延期還本付息的支持政策逐步退場，而且一些小微企業經營尚未完全恢復，部分區域的地方融資平台和國有企業仍面臨較大償債壓力，所以銀行整體資產質量管控壓力依然巨大。

港銀內地貸款不良率跌 另邊廂，香港金融管理局指，去年底本港銀行總特定分類貸款比率為1.56%，逾期及經重組貸款比率為1.24%，按半年分別升0.06個百分點及0.15個百分點。內地相關貸款的總特定分類貸款比率為2.58%，按半年升0.17個百分點，但較9月底回落0.1個百分點。

該局強調，港銀資產質素依然健康，但坦言就算內地當局出招提振內需，可能仍要一段時間始全面見效，而內地經濟短期恐面臨多項挑戰，包括房地產行業疲弱及全球地緣政治緊張，因此銀行管理相關信貸風險須保持警惕。

內銀2023年業績概覽