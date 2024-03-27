輪商精選：騰訊睇升 考慮22841
騰訊控股(00700)昨日午後升幅擴大，一度升抵300元關口，收復100天線，收報299.4元，升3.74%。集團於周一再斥10億元回購股份，涉及約349萬股，平均作價286.79元，為連續第二個交易日斥10億元回購。市場預期騰訊近期將持續回購行動，或對股價帶來支持。
輪證資金流方面，或反映投資者傾向順勢做淡。騰訊好倉上周五錄得約440萬元淨流出，至於淡倉有150萬元淨流入，即市資金流顯示投資者續較傾向趁機部署淡倉。
淡友可留意64341
如投資者認為騰訊可望突破近期橫行格局，看好可留意騰訊認購證22841，行使價335.2元，實際槓桿10.9倍，6月21日到期。如認為300元或有短線阻力，可參考騰訊認沽證22768，行使價249.68元，實際槓桿8.7倍，7月24日到期。
牛熊證方面，看好可參考今日新上市的貼價條款，騰訊牛證53450，收回價289元；做淡可留意騰訊熊證64341，收回價315元，實際槓桿15倍。
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