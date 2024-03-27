宏觀視野：美息年內或高位徘徊

美國聯儲局3月份維持利率於5.25至5.5厘不變，符合預期，會後聲明與1月會議幾乎相同，只是將就業增長由「放緩」改為「強勁」。主席鮑威爾在會後記者會表達目前利率可能處於高點，今年某個時點將展開降息，但不確定利率會在高位持續多久。市場預測方面，年底利率預測維持於4.6厘不變，即今年仍有可能減息3次。

聯儲仍傾向減息3次 聯儲局本月公布的經濟預測指向一個更強勁的經濟環境，預期中位數有較大變動的包括以下幾項：今年實質國內生產總值（GDP）增長獲上調至2.1%，去年12月的預測僅為1.4%，2025年及2026年的增長率同樣獲上調，並高於長遠增長率；今年核心通脹獲上調至2.6%，去年預測為2.4%。另外，今年失業率被下調至4%，去年預測為4.1%。美國GDP增長及核心通脹獲上調而失業率被下調，換言之，聯儲局預期今年甚至未來兩年的經濟不會顯著放緩。

雖然聯儲局整體不改今年減息3次的預期，但細看點陣圖可發現，認為今年需減息4次或更多的官員由5位降至一位，而減息3次或更少的人數則上升，這代表更多官員認為今年利率可以在高位維持。事實上，只要一名認為需要減息3次的官員改成兩次，全年利率預期將變成只減息兩次。同時，2025年、2026年及長期利率預期也在今次的經濟預測中被上調。

另外，聯儲局未有改變2026年底通脹回歸2%的預期。即使今年減息，該局也有可能把利率在高位維持更久，同時中性利率也有上升的傾向。因此即使鮑威爾的言論未有大幅改變，並仍然偏鴿，但經濟預測已出現鷹派迹象。

美大企業優勢料延續 過去曾經提過，今年第一季美國大型企業較有優勢，目前來看這優勢很大可能會持續。一方面，經濟數據強韌支持企業盈利，更重要的是大企業在融資成本上更具競爭力。

大企的借貸，例如投資評級債的年期較長，一般以長年期債息作參考，相反，小企的年期較短，也更受短期債息影響。由於聯儲局主力調控的是短期利率，短期利率維持在高位對小企更為不利，隨着時間推進，愈來愈多的企業有再融資的需求，特別是小企。美國小型企業最困難的時間或未過去，短期內仍然以大型企業較有優勢。

凱基亞洲投資策略部