比特幣重越7萬關 女股神估2030飆至380萬

隨着比特幣「減半」行情下月中旬到臨，比特幣近期走勢相當反覆，昨日又戲劇地重上每枚71,000美元，日內升幅逾6%；以太幣同樣升逾6%，企在3,600美元之上。至於有科技「女股神」之稱的伍德（Cathie Wood），近期將比特幣2030年目標價大幅上調至380萬美元（約2,964萬港元），較其早前估計的150萬美元（約1,170萬港元）更牛。

伍德上周五於紐約舉行的首屆比特幣投資者日稱，比特幣價格上升要歸功於全球市場動態的重大轉變，尤其是發展中國家使用程度不斷升溫。就以尼日利亞為例，她指該國正與通脹鬥爭，間接促使當地民眾使用比特幣等虛擬資產對沖通脹。

英最快5月推加密幣ETN 不過，有「商品大王」之稱的羅傑斯（Jim Rogers）重申看淡比特幣，指所有加密貨幣最終會消失殆盡，甚至篤定「比特幣有朝一日將歸零」，看不到加密貨幣有任何長期價值。

另邊廂，倫敦證券交易所日前宣布，由4月8日起接受比特幣、以太坊的加密貨幣交易所交易票據（Crypto ETNs）上市申請，獲批准的首批加密貨幣交易所交易票據，預計將在5月28日正式上市。

至於現貨金價昨亦繼續做好，每安士曾見2,195美元。而金價做好，黃金交易所買賣基金（ETF）的黃金持倉量亦隨之而增。截至3月22日，全球最大的黃金ETF「SPDR Gold Shares」黃金持倉量為835噸，比兩星期前多20噸，而單是3月15日則大增15噸。

道明證券認為，金價可能在第二季輕鬆觸及2,300美元或更高水平，因為目前為止尚未參與金價升勢的投資者會在確認美國減息後入市。